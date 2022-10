Mitmachen und Blumentopf aus Feuerwehrschlauch gewinnen

Dank Flora können Feuerwear-Fans jetzt auch in ihren eigenen 4 Wänden ihre Nachhaltigkeit leben. Sie ist das erste Wohn-Accessoire von dem Kölner Kultlabel, was jetzt Einzug in Innenräume erhält.

Dabei peppt Flora den Schreibtisch im Büro mindestens genauso auf, wie die Kräuter in der Küche oder die schicken Pflanzen im Esszimmer, auf der Terrasse oder überall sonst.