Mitmachen und Mini-Geschirrspüler von HAVA gewinnen

Es war noch nie so einfach, sein Geschirr täglich glänzend sauber zu bekommen, auch oder gerade wenn man nicht viel Platz in seiner Küche hat - oder mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Der Mini-Geschirrspüler HAVA R01 findet nicht nur auf kleinem Raum Platz, er fügt sich dank seines klassischen Designs in Schwarz oder Weiß elegant in jede Wohnungseinrichtung ein.

Flexibel und leise

Du kannst den kompakten Geschirrspüler von HAVA wahlweise an einen Wasserhahn anschließen oder, wenn du keinen permanenten Anschluss möchtest, das Gerät auch über den 5-Liter-Wassertank mit Wasser versorgen. Der Wasserstandssensor zeigt dabei eine vollständige Füllung mit einem Signalton an. Der Tisch-Geschirrspüler lässt sich einfach bedienen, verfügt über 5 Waschmodi und einen Trockenmodus, der einfach über das LED-Bedienfeld programmiert und überwacht werden kann und ist in Betrieb mit 50 bis 60 DB zudem leise.