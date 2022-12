Mitmachen und MultiPro Go von Kenwood gewinnen

Sie ist die Antwort auf alles, wenn man sich Erleichterung wünscht, um köstliche Speisen in wenigen Minuten zubereiten zu können - und spart so nicht nur Zeit und Platz im Küchenregal, sondern auch Geld.

Stylisch, praktisch, kompakt

Das kompakte Design wurde so konzipiert, dass sich das Gerät problemlos in einer Standard-Küchenschublade oder einem Standard-Küchenschrank (30 cm hoch) unterbringen lässt. Mit dem 360° Express Serve ist unbegrenztes Schneiden und Reiben direkt in die Pfanne oder auf den Teller in Sekundenschnelle möglich.

Vom Pesto über Snacks bis hin zum Pizzateig, die Kenwood MultiPro Go hat die Power, alles zu erledigen. Kleingeschnittenes Gemüse und Obst gefällig? Kein Problem! Geriebener Käse wird gebraucht. Kommt sofort! Und dank des ergonomischen Griffs lässt sie sich leicht greifen und mitnehmen, wenn die Koch-Inspiration kommt.