LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga - Fanpackages gewinnen

Mit dem neuesten Spiel LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga aus der LEGO Serie können Fans und Neueinsteiger*innen in der Rolle von Luke Skywalker oder anderen beliebten Charakteren in eine einzigartige Reise durch die Galaxis eintauchen. In gewohnt humorvollem, familienfreundlichen LEGO Stil und beeindruckender High-End-Grafik können Spielerinnen und Spieler jetzt die ikonischen Momente der Star Wars-Filme erleben, Hunderte beliebte Figuren treffen und in bekannten Raumschiffen und Fahrzeugen durch das umfangreiche Universum reisen.