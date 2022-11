Police-Simulator: Mitmachen und Games gewinnen

Willkommen in Brighton! Schließe dich den Reihen der Polizei dieser fiktiven US-amerikanischen Großstadt an und erlebe den Alltag eines Streifenpolizisten oder einer Streifenpolizistin. Beginne mit Parkverstößen und arbeite dich nach oben, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Werde Teil der Stadtgemeinschaft von Brighton, lerne deine Nachbarschaft kennen, erfülle während deiner Schicht deine alltäglichen Pflichten und bekämpfe die Kriminalität. Sei hart, aber fair: Auch du selbst solltest stets das Gesetz achten! Sammle in jeder Schicht wertvolle Erfahrungen und schalte so weitere Nachbarschaften, Stadtteile und Aufgaben frei!