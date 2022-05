Mitmachen und Ramen Bowl To Go von radbag.at gewinnen

Die Ramen Bowl eignet sich prima für den Büro-Lunch mit Nudeln & Co. Der Deckel kann als Smartphone-Ständer verwendet werden.

Mit der Ramen Bowl To Go mit 2 Behältern von radbag.at – einer für die (trockenen) Nudeln, der andere für zusätzliche, frische Zutaten – kann man das beliebte, asiatische Nudelsuppengericht überall hin mitnehmen und auch gleich verzehren, ohne zusätzliche Schalen, Teller, etc zu benötigen.