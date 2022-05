Mitmachen und Quacks & Co nach Quedlinburg gewinnen

Jedes Jahr, am Tag vor dem berühmten Markt in Quedlinburg, wird traditionell das große Wettreiten der Kinder der Stadt veranstaltet. Geht mit dem Esel Quacks und seinen Freunden an den Start und lockt die Tiere mit dem richtigen Futter vorwärts. Aber nicht jedes Futter bringt eure Vierbeiner gleich weit voran.

Da heißt es, die richtige Kombination finden, um möglichst schnell zu sein. Aber manchmal hat sich auch ein Traumkraut in euren Beutel verirrt und euer Tier gönnt sich lieber eine kleine Pause.

Unterwegs sammelt ihr Rubine, mit denen ihr euch neues - vielleicht noch besseres - Futter kaufen könnt. Wer bringt sein Tier mit einer guten Mischung aus Taktik und Glück schnell voran, kommt zuerst ins Ziel und gewinnt am Ende den goldenen Kessel?