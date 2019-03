Gigaset GS280 Smartphone im Quiz gewinnen

Das Gigaset GS280 verfügt über eine 13 Megapixel-Selfie Kamera mit "Beauty-Modus", ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und die Face-ID-Gesichtserkennung helfen beim bequemen Entsperren. Außerdem beherrscht das Smartphone auch HD-Voice – für deutlich höhere Sprachqualität und weniger Hintergrund- und Störgeräusche. Neben zwei Nano-Sim-Karten findet zusätzlich noch eine MicroSD-Karte Platz. So lässt sich der 32 GB große Speicher um bis zu 256 GB erweitern.





Der riesige Bildschirm mit 5,7 Zoll Diagonale hat Full HD Plus Auflösung. Und der enorm starke Akku schafft 10 Stunden Videowiedergabe am Stück. Über USB On-the-go lassen sich damit unterwegs auch andere Geräte laden. An Bord ist des Geräts ist Pure Android 8.1 Oreo und ein Qualcomm Octa-Core Prozessor, der genügend Power für alle Anwendungen hat.

Gebaut wird das Gigaset GS280 im deutschen Bocholt. Damit ist Gigaset das einzige Unternehmen in Europa, das Smartphones herstellt.