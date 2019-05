Glass: Blu-rays und Goodies im Quiz gewinnen

Der hochgefährliche Mann Kevin Wendell Crumb, ist immer noch auf freiem Fuß. Er hat bereits mehrere Menschen umgebracht, dass es noch weitere werden, ist nicht ausgeschlossen. Crumb trägt mehrere Persönlichkeiten in sich, die Bestie, die ihm schlummert ist am gefährlichsten. Deshalb macht sich David Dunn auf die Suche nach dem Serienmörder, um ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Zum Showdown kommt es in einem Lagerhaus, allerdings werden die beiden von einer Polizei-Spezialeinheit unterbrochen. So müssen beide Männer schließlich die Psychiaterin Dr. Ellie Staple davon überzeugen, dass sie keine Superkräfte haben, damit sie nicht für immer weggesperrt bleiben. Allerdings sitzt noch ein weiterer Patient mit den beiden im Raum, der ebenfalls an einem vermeintlichen Heldenkomplex leidet. Sein Name: Mr. Glass....

Glass ist die Fortsetzung des Psychothrillers „ Split“, der im gleichen filmischen Universum spielt wie „Unbreakable“.