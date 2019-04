Großes Sims 4-Package bestehend aus Games und Goodies gewinnen

Die Sims 4 Werde berühmt

In der neuen Schauspielkarriere kann man bei Die Sims 4 Werde berühmt den Durchbruch erzielen und möglicherweise eine Rolle in einem Blockbuster ergattern oder in einer anderen Karriere internationalen Ruhm ernten. Sims erhalten eine besondere VIP-Behandlung, lernen andere weltberühmte Stars kennen oder werden von Paparazzi fotografiert, während sie gleichzeitig die Bewunderung eingefleischter Fans genießen – oder ertragen müssen. Mit Ruhmpunkten lassen sich neue Vor- und Nachteile freischalten. Sims erlangen auch Ruhm, wenn sie in schicker, neuer Streetwear oder Designer-Outfits zu Modeikonen oder Trendsettern werden. Die berühmtesten Sims können sogar mit einem legendären Diamanten auf dem Starlight Boulevard unsterblich werden. Ein Leben in Ruhm und Reichtum kann unberechenbar sein, aber ganz egal, ob die Sims ihre Geldscheine vom Himmel regnen lassen oder verbrennen, sie werden nie wieder zu einem normalen Leben zurückkehren wollen, nachdem sie einmal den Lebensstil eines VIP genossen haben.