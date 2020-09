iOttie: Mitmachen und Kfz-Halterungen gewinnen

Die KFZ-Halterungen des jungen Unternehmens iOttie sind mit einer speziellen Technologie ausgestattet, wodurch diese von selbst schließen, sobald das Smartphone gegen die Halterung gedrückt wird. Dank dieser Easy One Touch Technologie ist also nur ein Handgriff nötig, um das Smartphone während des Fahrens immer im Blick und die Hände frei zu haben. Mithilfe eines Saugnapfs halten die Halterungen fest an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett. Außerdem verfügt ein Modell über eine induktive Ladefunktion.