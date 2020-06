Jahresquiz: OtterBox Winterpackage

Die OtterBox Schutzhüllen sind in vielen Farben und Designs erhältlich, damit ist für jeden etwas dabei. Die Symmetry Serie ist in vielen Farben und Designs sowie für iPhone 5/5s und 5c, Samsung Galaxy S4 und S5 sowie für HTC ONE (M8) erhältlich. Wir verlosen diesmal zwei Hüllen für das Samsung Galaxy S4. Wir verlosen eine Hülle für das iPhone 5/5s mit einer passenden Sonnenbrille, Lippenschutz, Armband und Sonnenschutz.