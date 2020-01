JoJo Rabbit: 3x2 Kinogutscheine im Quiz gewinnen

Der Film erzählt die Geschichte des zehnjährigen Jungen Johannes "Jojo", der gemeinsam mit seiner alleinerziehenden Mutter Rosie in Deutschland zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs lebt. Der Kleine ist absolut überzeugter Nazi und kann gar nicht erwarten, selbst Mitglied der Partei zu werden. Gerade erst hat er im Ferienlager gelernt, wie wichtig es ist, dass viele blonde Nachkommen gezeugt werden und wie man Granaten richtig wirft.



Wann immer er Rat braucht, ist sein bester Freund Adolf Hitler quasi stets persönlich zur Stelle, imaginär zumindest. Und Rat benötigt Jojo dringend, als er herausfindet, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen am Dachboden versteckt. Sie heißt Elsa und verwirrt den Jungen total. Er muss seine Ansichten fortan komplett neu ordnen - doch der einzige den er an seiner Seite hat ist sein unsichtbarer Freund, der Führer...