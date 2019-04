Kinotickets für Avengers: Endgame zu vergeben

Thanos hat seinen Plan in die Tat umgesetzt und die Hälfte es Universums ausgelöscht. Die Avengers sind machtlos. Während auf der Erde absolutes Chaos herrscht, sitzen Nebula und Iron Man auf dem Planeten Titan fest. Die verbleibenden Helden auf der Erde finden aber bald heraus, dass Nick Fury in letzter Sekunde noch ein Notsignal absenden konnte, um Verstärkung zu rufen. So gelingt es Captain Marvel für den Kampf gegen den übermächtigen Feind zu gewinnen. Außerdem taucht noch Ant-Man aus dem Nichts auf und schließt sich der Heldentruppe an, um Thanos endgültig zu bezwungen.



Hier gehts zum Trailer.