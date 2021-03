Mafia Trilogy: Mitmachen und Steam Key gewinnen

Mafia: Trilogy ist die einzige interaktive Entertainment-Reihe, in der die Spieler das Leben eines Gangsters in drei verschiedenen Epochen des organisierten Verbrechens in Amerika führen können. Mafia: Trilogy umfasst: Mafia: Definitive Edition – das von Grund auf neu erstellte Remake des beliebten Klassikers. Mafia II: Definitive Edition – ein Ultra-HD-Remaster des bei den Fans beliebten Spiels. Mafia III: Definitive Edition – die Wiedereinführung des preiskrönten Story-Meisterwerks.