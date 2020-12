Mitmachen und Gigaset GS4 gewinnen

Nachhaltigkeit wird bei Gigaset großgeschrieben. Das GS4 ist das mittlerweile fünfte Smartphone „Made in Germany“, das Gigaset in seinem Werk in Bocholt designt und produziert. Plastik wird bei Gigaset sehr sparsam verwendet und nur dort, wo es unbedingt notwendig ist. So wurden unter anderem Kabelbinder und Plastiktüten durch Papierbanderolen ersetzt. Beim Druck werden zudem ausschließlich mineralölfreie und migrationsarme Farben verwendet.