Mitmachen und Sonos One gewinnen

Die Weihnachtsfeiertage werden in diesem Jahr etwas anders aussehen als sonst. Aus diesem Grund hat Sonos einen Geschenke-Guide erstellt, damit für jeden Weihnachtstyp der passende Sonos-Speaker auf dem Wunschzettel landet. Wer sich in der Kategorie "Der Macher" wiederfindet, wird sich mit Sicherheit über einen Sonos One freuen.