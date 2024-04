Mitmachen und #Mütternhelfen-Pakete gewinnen

Im Rahmen der 3 Initiativen #Mütternhelfen, #Lernchancen und #Kinderperspektiven gilt es auch heuer wieder sozial benachteiligte Menschen in Österreich zu unterstützen und damit für Werte wie Gemeinsamkeit, Gleichstellung, Inklusion und Solidarität einzustehen. Deshalb engagiert sich P&G auch dieses Jahr für jene, die am dringendsten Hilfe benötigen. In Zusammenarbeit mit den Handelspartnern BIPA und BILLA strebt das Unternehmen an, bis zu 130.000 Euro für gemeinnützige Projekte in Österreich zu sammeln und zu spenden. Heimische Konsument*innen können sich auch heuer wieder ganz einfach beteiligen, jeder Einkauf teilnehmender Marken bis 22. Mai 2024 unterstützt automatisch.

#Kinderperspektiven: Für Kinder und Jugendliche in Not ist gute Bildung ein wichtiger Faktor für den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Aus diesem Grund erhalten sie im SOS-Kinderdorf neben wertvollen Hilfsmaßnahmen wie Wohnraum, Versorgung mit Nahrungsmitteln und pädagogischer Betreuung auch die Möglichkeit, am „Bildungs-ABC“ teilzunehmen. Dieses Projekt ist Teil des Bildungs- und Förderprogramms des SOS-Kinderdorfs und unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, ihre individuellen Stärken und Talente zu entwickeln und mutig in eine selbstbestimmte Zukunft zu gehen. Das SOS-Kinderdorf legt dabei großen Wert darauf, auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen einzugehen.

#Lernchancen: Hier werden die 71 Lerncafés der Caritas in Österreich. Dort erhalten mehr als 2.100 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien die Grundbildung für eine bessere Zukunft. Die Lerncafés sind dabei mehr als nur eine Lern- und Nachmittagsbetreuung: Das Projekt möchte auch dazu beitragen, durch Bewusstseinsbildung traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und so für mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich zu sorgen.

#Mütternhelfen: Die zwölf Mutter-Kind-Häuser der Caritas in Österreich bieten Müttern und ihren Kindern einen sicheren Ort, an dem sie nicht nur temporär wohnen können, sondern auch bei der Arbeitssuche unterstützt werden. Die Mutter-Kind-Häuser bieten den Betroffenen auch niederschwelligen Zugang zu Therapie- und Beratungsangeboten, versorgen sie mit Produkten des täglichen Bedarfs und helfen ihnen dabei, eine langfristig gesicherte Zukunft aufzubauen.