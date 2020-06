Novelmore: Mitmachen und Hörspiel inklusive Bausets gewinnen

Playmobil Hörspiel

Das Hörspiel „Baroness in Gefahr“ und ausgewählte PLAYMOBIL-Spielsets – darunter der „Novelmore Angriffstrupp“ – nehmen Kinder mit in eine sagenumwobene fantastische Ritterwelt. Sie lauschen dem spannenden Abenteuer des Novelmore Hörspiels von EUROPA, bei dem Prinz Arwynn die Aufgabe bekommen hat, auf eine durch und durch verwöhnte Baroness als Gast von König John aufzupassen. Natürlich machen der schurkenhafte Lord Bayron und seine Burnham Raiders Arwynn diese Aufgabe nicht besonders leicht und schnappen sich die Baroness in einem unaufmerksamen Moment. Wird es den Kindern gemeinsam mit Prinz Arwynn, Dario da Vanci und der unerschrockenen Lady Gwynn gelingen, die Baroness zu befreien? Dank der Novelmore Produkte mitsamt Rittern, Schilden, Schwertern und Drachen können Ritterfans dieses und andere spannende Abenteuer rund um Ritter, sagenhafte Rüstungen, gefährliche Drachen und hinterlistige Schurken auch im Kinderzimmer nachspielen...



Mitmachen

Wir vergeben das Package bestehend aus dem Hörspiel "Baroness in Gefahr" und den vier nachfolgenden Spielsets von Playmobil



Wolfsgespann mit Wasserkanone

Kampftraining Drache

Feuergeist und Hüterin des Feuers

Novelmore Angriffstrupp



unter allen, die unsere Beiträge auf Facebook oder Instagram bis 29. Juni, 10 Uhr kommentieren und unsere Aufgaben dort erfüllen.



