Nubia Alpha - Smartwatch mit biegbarem Display gewinnen

Mit der Nubia Alpha Smartwatch kann man Telefonieren, SMS-Nachrichten schreiben und empfangen, Fotos sowie Videos aufnehmen und betrachten, Musik hören, Herzfrequenz messen, Schritte und Kalorien zählen. Das 4 Zoll große Display ist in die Länge gezogen und löst mit 192 x 960 Pixel auf.



Im oberen Bereich der Uhr befindet sich ein Menü, das am ehesten an das Pull-Down-Menü aus Android erinnert. Hier kann man etwa WLAN, Bluetooth, GPS, Töne und andere derartige Funktionen deaktivieren und aktivieren - mehr aber nicht. Bleibt man länger auf dem WLAN-Symbol, passiert nichts - man wird eben nicht zum WLAN-Menü weitergeleitet.



Florian durfte die biegbare Smartwatch bereits testen, zu seinem Artikel geht es hier.