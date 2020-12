Pocket Detective – Mord auf dem Campus gewinnen

Ein einziges Kartenpack erzählt eine komplette Kriminalgeschichte. In diesem Fall schlüpfen die Spieler in die Rolle der Ermittler: Ein angesehener Professor wird ermordet in seinem Büro aufgefunden. Die Mitarbeiter der Universität sind ratlos. Als Team von Sonderermittlern werdet ihr hinzugezogen, um Licht in die Angelegenheit zu bringen und den Mörder zu finden.