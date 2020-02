radbag: 50 Shades Of Chocolate im Quiz gewinnen

Für die einen sind die 50 Grautöne der Erotik-Filmklassiker schlechthin, für die anderen schlicht & ergreifend langweilig-grau. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich entweder gar nicht oder gar trefflich streiten. radbag.at möchte sich hier nicht einmischen, sondern nur eine süße Alternative vorschlagen: 50 Shades Of Chocolate Da könnt ihr jetzt genüsslich und entspannt im Nachhinein vernaschen, was ansonsten im Vorhinein mehr oder weniger aufwändiger Bettakrobatik bedarf. Tutti kompletti mit Maske, Handschellen, Creme, Mini-Peitsche und Ente (?) - alles aus feinster Schokolade, kunstvoll gestaltet und bien sûr in einer attraktiven Box zum Verschenken.

