Mitmachen und Familienbrettspiel von Ravensburger gewinnen

Passend zum Beginn der Sommerferien schickt Ravensburger im neuen Familien-Brettspiel „Ich fahr‘ voll ab auf Österreich“ Österreichfans zu einem Reise-Wettbewerb. Ihre Aufgabe: Blogger*innen-Teams zu beliebten Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten in ganz Österreich zu bringen.

Doch das klingt einfacher als es ist, denn die Blogger*innen reisen inkognito. Insgesamt 64 vor allem bei Familien beliebte Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in allen 9 Bundesländern warten darauf, im Laufe des Spiels entdeckt zu werden. Ganz nebenbei lernen Kinder ab 7 Jahren so Österreich kennen und erfahren, welche Orte und Sehenswürdigkeiten in welchem Bundesland liegen.