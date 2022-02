Sag’s mit Puzzle von Ravensburger gewinnen

Ob zum Geburtstag, als Dankeschön oder Aufmerksamkeit für einen Lieblingsmenschen - diese Puzzles sind immer ein tolles Mitbringsel. Die kleinen Puzzles sind in 6 trendigen Motiven in einer dekorativen Geschenkebox erhältlich.

Zusätzlich zu hübsch verpackten Botschaften wie „You are amazing“, „You are my missing piece“ oder „Thank you“ überbringen die kleinen Teilchen eine kurze meditative Auszeit vom stressigen Alltag.