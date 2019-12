Samsung Galaxy Watch Active im Quiz gewinnen

Die Galaxy Watch Active soll dich dazu motivieren, aktiv zu sein, zu trainieren, wenig zu sitzen und so deine Fitnessziele zu erreichen. Mit vorinstallierten Samsung Health App kann die Galaxy Watch Active so zum persönlichen Fitness-Coach werden. Außerdem kann die Uhr vier verschiedene Schlafphasen erfassen und zeigt Ihnen am nächsten Morgen in der App eines verbundenen kompatiblen Smartphones mit einem Schlafprotokoll.



Die Galaxy Watch Active ist außerdem mit Bewegungssensoren ausgestattet, die automatisch sieben unterschiedliche Arten von Aktivitäten erfassen können. Außerdem verfügt sie über integriertes GPS und Wasserschutz bis zu 5 ATM.