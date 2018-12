Sodastar Wassersprudler von Hofer im Quiz gewinnen

Durch die CO2-Zylinder-Systeme wird die Umwelt geschont und das Tragen von schweren Wasserkisten gehört der Vergangenheit an, denn mit den Systemen von SODASTAR schafft HOFER hier Abhilfe und macht die Herstellung von frisch gesprudeltem Trinkwasser auch zuhause kinderleicht. Der Trinkwassersprudler ist im Set mit zwei eleganten Glasflaschen mit stylischen grauen Bottleshirts sowie einer PET-Flasche mit einem Füllvolumen von jeweils 850 ml und einem SODASTAR CO2-Zylinder ab 20. Dezember österreichweit in allen HOFER-Filialen erhältlich. Ist der handliche CO2-Zylinder geleert, kann dieser unkompliziert in jedem HOFER-Markt zum Preis von nur 6,95 Euro gegen einen neuen, befüllten Zylinder getauscht werden. Baugleiche CO2-Zylinder aller Marken kommen für einen Austausch in Frage.