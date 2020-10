Happy Birthday to us: Die futurezone ist 10

Nicht mehr lange, dann kommt auch die futurezone in die Pubertät. Immerhin feiern wir mit unsere Plattform am heutigen 1. Oktober unser zehnjähriges Bestehen. Am 1. Oktober 2010 - nach der Übernahme durch den Kurier - offiziell gestartet, hat sich die futurezone zur Nummer eins Tech- und Science-Nachrichtenplattform Österreichs entwickelt.

Dankeschön

Was wir in den vergangenen zehn Jahren geschafft und wie wir uns weiterentwickelt haben, macht uns tatsächlich stolz. Wir danken allen Leserinnen und Lesern ganz herzlich für ihre Treue, ihr Feedback - Lob und Kritik aus all den Jahren. Auf dass die nächsten 10 Jahre genauso spannend und erfolgreich werden mögen. Wir feiern jetzt ein bisschen!