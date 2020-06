The Order1886: Game und Statue gewinnen

In The Order: 1886 (zum futurezone-Test geht es hier) begibt sich der Spieler auf Zeitreise in das Viktorianische London, das sich mitten im Krieg befindet. Im Spiel übernimmt der Spieler die Rolle des Ritters Galahad, und trifft auf echte historische Charaktere, mit denen sich Komplotte schmieden lassen und die Galahad bei seiner Mission unterstützen. Der Spieler wird nicht nur Zeuge der Ereignisse, sondern ist aktiv daran beteiligt, die Geschichte umzuschreiben.