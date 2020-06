Weich geschossen

Redaktionssitzungen werden wohl nie wieder das werden, was sie einmal waren, Kritik an Artikeln endet meist in Gefechten. Die Situation ist angespannt, im Großraumbüro sieht und hört man stets, was die Kollegen und Kolleginnen gerade machen. In der nächsten Woche folgt die Feuerprobe. Dann sind wir wieder in Vollbesetzung in den Redaktionsräumen und es wird sich zeigen, ob die Situtation eskaliert. Solange sich keiner die Nerf Nuke besorgt (und die anderen Ressorts auf unserem Stockwerk so geduldig wie jetzt bleiben), sollten wir aber in den nächsten Wochen einen umfangreichen Test abliefern können.