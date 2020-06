9/11: Der Anfang vom Ende der Anonymität

Aufbruchstimmung in Sachen Datenschutz

Dies war ein Sieg für all diejenigen, die sich für eine freie, verschlüsselte Kommunikation im Netz eingesetzt hatten. Bis heute hat er gehalten – und ist damit einer der wenigen dauerhaften Erfolge der Netzgemeinde. Danach begannen Diskussionen darüber, wie Nutzern weitere digitale Werkzeuge an die Hand gegeben werden könnten, damit sie sich schützen können.

TOR entstand damals und in Folge auch das an der Universität Dresden entwickelte ANON-Projekt, das Anfang 2001 an Fahrt aufnahm und bis heute mit dem JAP-Client Usern aus aller Welt anonymes Surfen ermöglicht.

Zahlreiche weitere Projektideen geisterten damals durch die Informatikerwelt. Unter anderem ging es schon damals darum, Cookies, Web Bugs und andere Tracking-Techniken einzudämmen. Doch die Hilfsmittel, die heute Nutzern zur Verfügung stehen, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen von vor 10 Jahren: Simple Browser-Einstellungen. Denn an der Bedrohungslage hat sich dank einer Tracking-freundlichen Opt-Out-Regelung nicht gravierend etwas geändert. Im Gegenteil: Heute gibt es eine ganze Reihe weiterer Techniken und Methoden, um Nutzer im Netz aufzuspüren, zu identifizieren und zu verfolgen, wie dieser Test zeigt. Erst eine neue EU-Richtlinie verlangt seit 2009 ein Opt-In, sie ist jedoch in vielen Mitgliedstaaten noch nicht umgesetzt.

Aus für Datenschutzforschung

Doch nach dem 11. September fanden sich für progressive Datenschutzprojekte keine Geldgeber mehr. Zahlreiche neue Lehrstühle für IT-Sicherheit entstanden zwar, doch die neuen Mittel flossen in die Sicherheitsforschung, die nicht an Nutzerinteressen, sondern an den Interessen des Staats ausgerichtet war. Das erste bahnbrechende Datenschutzprojekt entstand erst zehn Jahre später - mit der Antizensurtechnolgie Telex, die gleichwohl auch für Infowar-Zwecke eingesetzt werden kann.

Mit der europäischen Hochschulreform verschärfte sich die Situation: Die Lehrstühle waren noch stärker als zuvor auf Drittmittel angewiesen, die die Forschungsrichtung vorgaben. Der kurze Frühling, den die Kryptoszene und die mit ihr verbundene Datenschutzforschung in den Jahren 1999 und 2000 erlebt hatte, war damit schnell wieder vorbei.

Was 2001 noch als Zukunftstechnologie galt, wurde massiv gefördert: Dazu zählen die intelligente Videoüberwachung, Chipkarten für diverse Zwecke, biometrische Verfahren und RFID-Chips. All diese Techniken kämpfen heute zwar noch mit einer Zahl von Kinderkrankheiten, gelten jedoch als einsatzfähig für Massenanwendungen. Die größte ist der biometrische Reisepass.

Datenspeichern als Allheilmittel

Die Auseinandersetzung um die Vorratsdatenspeicherung, die 2001 noch in der Schwebe war, hält bis heute an. Die Enthüllungen der Arbeitspläne für eine künftige Vorratsdatenspeicherung Ende der 90er Jahre hatte die Diskussion, die von amerikanischen und europäischen Sicherheitsbehörden vorangetrieben wurde, vorerst eingedämmt. Doch nur kurz nach den Anschlägen vom 11. September flammte die Debatte wieder auf. Die USA verlangten von den Europäern entsprechende Regelungen, die diese dann schließlich 2006 europaweit umsetzten.

Erfolg hatte die Forderung letztlich deshalb, da die Sicherheitsbehörden sie sie nun mit einem Heilsversprechen verknüpfen konnten: Hätte man die Kommunikations- und Reisedaten im Vorfeld der Anschläge umfassend überwachen können, hätte man eher die Verbindungen aufdecken können, die zu den Verschwörern führten. Würde man dies künftig tun, könnte man Anschläge bereits im Vorfeld verhindern.

Die Idee des Dataminings in großen Datenmengen erhielt nach dem 11.9. richtig Auftrieb. Mit digitalen Techniken verschiedenster Art versuchte man, aus einem Heuhaufen von Daten sinnvolle Prognosen abzuleiten. Wie die Methode der Rasterfahndung zur Netzwerkanalyse verfeinert wurde, darüber berichtet der zweite Teil der Futurezone-Serie zu den Folgen der Anschläge vom 9.11.