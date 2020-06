A1-Chef Ametsreiter legt sich mit EU-Kommission an

Almunia hatte vor einem Monat betont, ihn besorge die zunehmende Marktmacht großer Telekomfirmen. Damit hatte er auch auf einen Brief der Konzerne an EU-Telekommunikations-Kommissarin Neelie Kroes reagiert, in dem die Firmen auf eine Aufweichung der Fusionsregeln und der Bedingungen zur Öffnung der Netze dringen. Auch Ametsreiter hatte den Brief unterschrieben.