AnonAustria demonstriert gegen Vorratsdaten

Am Wiener Stephansplatz hat am Samstagnachmittag eine Gruppe von Anonymous-Aktivisten gegen die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung demonstriert. Die etwa 25 Personen trugen alle eine Guy Fawkes-Maske. Nach der Kundgebung gingen sie durch die Innenstadt und verteilten Flyer. Zur Teilnahme an der Aktion "Paperstorm" wurde via Twitter aufgerufen.

Auch in den anderen Landeshauptstädten gab es Kundgebungen, laut AnonAustria waren österreichweit etwa 200 Aktivisten auf der Straße.