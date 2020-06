AnonAustria fängt Mails an Innenministerium ab

Laut AnonAustria hat mindestens eine Person falsche Informationen zu AnonAustria-Aktivisten an den Verfassungsschutz gesendet. In den Mails, die auf Pastebin veröffentlicht wurden, wird unter anderem behauptet, dass AnonAustria im Grunde nur aus einer Person besteht, die sich in IRC-Chats „The_Dude“ nennt. Ansonsten wären nur „minderjährige, Unterstützer” dabei, die aber nur nach seinen Anweisungen handeln. Die Mails sind mit "JuanXavier@" beziehungsweise "die Anderen" gezeichnet.

The_Dude selbst habe den Mails zufolge ein großes Interesse daran, Frauen kennezulernen: „Alle die sich im Chat (#austria auf irc.anonnet.org) als Frau "geoutet" haben, wurden von ihm zwecks sexueller Kontakte kontaktiert.“

Ein Beamter der Ministeriums zeigt sich in einem Antwortmail daran interessiert, mit dem Informanten „informativen Kontakt zu halten“, oder sich „wenn notwendig mich persönlich oder telefonisch mit ihnen zu einem ausführlichen Gespräch zu treffen.“

In dem Dokument auf Pastebin bestreitet AnonAustria die Behauptungen des Informanten und hält fest, dass das Kollektiv keinen Anführer hat und "weder sexuelle Kontakte im IRC suchen, noch Nackt- oder sonstige Fotos tauschen."