Anonymous: 24. September ist der Tag der Rache

In einer Presseaussendung hat Anonymous für Samstag eine Reihe von Cyber-Attacken in den USA angekündigt. Die im ganzen Land geplanten Proteste würden friedlich, aber wirkungsvoll über die Bühne gehen. Neben der Wall Street sind Banken und öffentliche Stellen wie das Polizeihauptquartier in New York im Visier der Cyberaktivisten.