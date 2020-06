Anonymous-Razzia: Grobe Mängel bei Ermittlungen

Doch in dem Anlassbericht finden sich noch viel profanere Gründe, die den Zusammenhang zwischen The_Dude und Michael R. belegen wollen. So wird als Gemeinsamkeit angeführt, dass Michael R. 27 Jahre alt sei und The_Dude im IRC-Chat die unbeantwortete Frage gestellt wurde, ob er 27 Jahre alt sei. Abgesehen davon, dass es bislang keinen Beleg für das tatsächliche Alter des gesuchten AnonAustria-Mitglieds gibt, “würde er diese Eigenschaft mit etwa 90.000 anderen Österreichern teilen”, kritisert Michael R. Zudem wurden schlecht recherchierte Rückschlüsse aufgrund einer früheren Meldeadresse von Michael R. in Niederösterreich sowie der vermeintlichen Länge seines Arbeitsweges gezogen, die ihn als The_Dude überführen sollten.

Anlassfall Exekutivdaten

Zur Last gelegt wurde dem Beschuldigten unter anderem auch, dass er vor einigen Jahren als Leiter des IT-Services von Geizhals.at tätig war und kurz nach dem Leak von Exekutivdaten im vergangenen September ein Link zu denselben im Nutzerforum von Geizhals auftauchte. “In das Geizhals-Forum kann jeder der 270.000 User posten. Insbesondere spielt es keine Rolle, ob man Ex-Mitarbeiter ist oder nicht, wie in der Akte angedeutet wird”, sagt Michael R., der den Link nicht gepostet hat. Jener war zu diesem Zeitpunkt öffentlich über Twitter zugänglich und konnte potenziell von jedem der 270.000 Geizhals-Nutzer ins Forum kopiert werden.

Parlamentarische Anfrage

Auch seitens der Politik gibt es Kritik an der Ermittlungsarbeit der Polizei in der Causa Anonymous. So werden die Grünen am heutigen Mittwoch eine Parlamentarische Anfrage zu dem Fall einbringen. “Wir haben das Thema aufgegriffen, weil es zeigt, wie schnell unschuldige BürgerInnen ins Visier der Überwachungsmaschinerie kommen können. In einem gefährlichen Cocktail aus Unkenntnis und bewusster Ungenauigkeit durch die Polizei wird ein Verdacht zusammen gezimmert”, sagt Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen, zur futurezone. Die Anfrage, die insgesamt 28 Punkte umfasst, behandelt auch den grundsätzlichen Verdacht, “dass die Sicherheitsbehörden das Verbotsgesetz nur als Vorwand genommen haben, um so an die Hintermänner von AnonAustria zu kommen”, wie es darin heißt.

Aus einem Mix aus allegemeinen Merkmalen und konstruierten Indizien sei versucht worden, die personelle Übereinstimmung von Michael R. und The_Dude glaubhaft zu machen, kritisieren die Grünen. Zudem zeige das Ermittlungsprotokoll eine “erschreckende Unkenntnis über die Funktionsweise sozialer Netzwerke”. Dass mit Michael R. ein vollkommen Unschuldiger zum Handkuss gekommen sei, wäre laut den Grünen zu verhindern gewesen, “wäre der Anlassbericht nicht tendenziös, schlecht recherchiert und weit neben der Faktenlage verfasst worden”.

Belustigung und Ärger

Die Veröffentlichung einzelner Details aus dem Anlassbericht sorgte im Netz in den vergangenen Tagen sowohl für Verärgerung als auch für eine gehörige Portion Spott an den zuständigen Behörden. So erzeugte nicht nur die Fehlinterpretation oben genannter Tweets einige Belustigung in der Netzgemeinde: Der Umstand, dass Michael R. auf seiner Homepage mit “Robe @ IRCnet” auf seinen Nickname in diversen IRC-Netzwerken hinweist, die nichts mit dem AnonAustria-Chat zu tun haben, wurde seitens der Ermittler als belastendes Indiz gewertet und zu allem Überfluss auch noch fälschlicherweise als E-Mailadresse bezeichnet.

“Die Exekutive ist wirklich nicht imstande, ihre Aufgabe zu erfüllen, sie kann das Internet nicht adäquat bedienen, versteht Twitter nicht, hat Probleme mit elementarer Logik und trampelt auf dem Pfad ihrer Suche nach Kriminellen unbeholfen mit ihrem kolossalen Gewicht auf den Grundrechten Unbeteiligter herum”, sagt Michael R.

Aufklärung

Die Parlamentarische Anfrage soll nun zur Aufklärung dienen, was im Fall Michael R. an Fehlern und bewussten Verdrehungen passiert sei, so der Grünen-Politiker Steinhauser. “Die Innenministerin muss sich rechtfertigen und die Vorgangsweise der Polizei erklären. Durch eine funktionierende Kontrolle soll die Polizei gezwungen werden, künftig genauer zu arbeiten.”