Apple-Chef Tim Cook verteidigt Privatsphäre

Apple-Chef Tim Cook hält Eingriffe in die Privatsphäre von Internetnutzern für nutzlos im Kampf gegen den Terror. "Keiner von uns sollte akzeptieren, dass die Regierung oder ein Unternehmen Zugang zu allen unseren privaten Informationen hätten", sagte der 54-Jährige dem britischen „ Daily Telegraph“ in einem Interview. Privatsphäre sei ein grundlegendes Menschenrecht, das man nicht aufgeben solle wegen Angstmacherei im Anti-Terror-Kampf, so Cook.