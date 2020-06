ARGE Daten veröffentlicht Formular für Löschung bei Google

Europas Bürger können nach einem Entscheid des Europäisches Gerichtshofs ( EuGH) vom Dienstag im Internet ein Recht auf Vergessen einfordern. So kann Google dazu verpflichtet werden, Links zu unangenehmen Dingen aus dem Netz verschwinden zu lassen. Das Schreiben sei zwar auf Google fokussiert, gelte aber für jeden anderen Suchmaschinen-Anbieter gleichermaßen.

"Es muss nur die Adresse angepasst werden. Wir werden dazu in nächster Zeit geeignete Adressen recherchieren und bereitstellen", kündigte die ARGE Daten am Freitag per Aussendung an.