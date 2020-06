Auch US-Abgeordnete von NSA-Spionage betroffen

Auch in Deutschland ist die Empörung weiterhin groß. Wie nach Recherchen des NDR und der „ Süddeutschen Zeitung“ nun bekannt wurde, hat die NSA vermutlich bereits das Telefon des damaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder ( SPD) abgehört. Anlass sei demnach Schröders Konfrontationskurs vor dem Irak-Krieg 2003 gewesen.

Den Berichten zufolge nahm die National Security Agency ( NSA) Schröder spätestens 2002 in eine Liste auf, in der überwachte Personen und Institutionen geführt wurden. Schröder erklärte dazu, er habe sich vor Bekanntwerden der NSA-Affäre das massenhafte Ausspähen nicht vorstellen können. In deutschen Regierungskreisen wird seit längerem vermutet, dass nicht erst die jetzige Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), sondern schon die frühere rot-grüne Regierung Ziel von Ausspähungen durch die NSA war.