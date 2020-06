Bericht: Obama will erneut mit Internet-Konzernchefs reden

US-Präsident Barack Obama will sich laut einem Medienbericht noch am Freitag erneut mit den Chefs amerikanischer Internet-Konzerne treffen, um die Wogen nach dem NSA-Skandal zu glätten. An dem Treffen werde unter anderen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg teilnehmen, berichtete die Website „Politico“ unter Berufung auf informierte Personen. Zuckerberg hatte Obama vor wenigen Tagen angerufen, um sich über die NSA-Überwachung zu beschweren.