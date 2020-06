Bradley Manning: Anklage wird heute verlesen

In der Affäre um die Veröffentlichung von US-Geheimdokumenten im Internet wird heute (Donnerstag) die Anklage gegen den mutmaßlichen Informanten der Enthüllungswebsite Wikileaks verlesen (19.00 Uhr MEZ). Vor einem Militärgericht in Fort Meade im US-Bundesstaat Maryland muss sich der Gefreiteg Bradley Mannin verantworten. Dem 24-jährigen Soldaten wird vorgeworfen, zahlreiche geheime US-Militärdokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan sowie rund 260.000 vertrauliche Depeschen des US-Außenministeriums an Wikileaks weitergegeben zu haben. Manning droht in dem Verfahren unter anderem wegen des Vorwurfs der Unterstützung des Feinds lebenslange Haft.