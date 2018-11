Britisches Parlament beschlagnahmt interne Facebook-Dokumente

Vertrauliche E-Mails

Als Beweis für die Anschuldigungen will Six4Three Dokumente haben. Diese sollen auch vertrauliche E-Mails zwischen hochrangigen Facebook-Managern und E-Mail-Verkehr mit Mark Zuckerberg enthalten. Diese Dokumente liegen aufgrund des Rechtsstreits zwischen Six4Three und Facebook eigentlich unter Verschluss. Laut einem US-Gericht dürfen sie in den USA nicht veröffentlicht oder weitergegeben werden. Deshalb hat das britische Parlament sie in London beschlagnahmt und so die Anordnung des US-Gerichts ausgehebelt.

Ob das britische Parlament die Dokumente veröffentlichen wird, ist noch nicht klar. Zumindest werden sie wohl genutzt werden, um Druck auf Facebook auszuüben. Laut dem britischen Parlament habe Facebook bisher immer noch nicht wichtige Fragen zum Cambridge-Analytica-Skandal beantwortet. Man hoffe, dass diese Dokumente Antworten zu ein paar der Fragen liefern können.