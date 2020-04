Corona-Krise: Finnland setzt auf Influencer

Auf Social-Media-Plattformen häufen sich Falschmeldungen zum neuartigen Coronavirus. Alleine auf Twitter sollen laut Medienberichten zwei Millionen Fake News dazu in Umlauf sein. Die Plattformen arbeiten im Kampf dagegen unterschiedlich: Facebook zum Beispiel lässt Corona-Falschmeldungen per Algorithmus ausblenden, sodass diese in den Timelines gar nicht erst aufscheinen.

Finnland macht sich soziale Netzwerke nun sogar zunutze. Das Land sieht sich laut Politico als einziges weltweit, das Social Media als ausschlaggebenden Informationsvermittler klassifiziert. Genau genommen will die Politik Influencer dazu bewegen, Informationen zu teilen. Helsinki hat sie als „entscheidende Akteure“ für die Gesellschaft während der Corona-Krise bezeichnet. Sie teilen sich das Podest sogar mit Ärzten, Busfahrern oder Lebensmittelverkäufern.

„Wir sind uns bewusst, dass Informationen der Regierung nicht alle erreichen. Das war früher über traditionelle Medien wie Fernsehen möglich, aber heute kommen besonders junge Menschen zu ihren Nachrichten über Social Media“, sagt Aapo Riihimäki, Kommunikationsexperte im Amt der finnischen Premierministerin.

"Sehr wertvoll"

Die finnische Regierung, die nationale Notversorgungsagentur sowie die Influencer-Beratungsagentur Ping Helsinki arbeiten bei der Informationsverbreitung zusammen. „Wenn wir einen Studenten mit etwa 1.000 Followern dazu bringen, Informationen zu teilen, ist das auch sehr wertvoll“, sagt Inna-Pirijetta Lahti von Ping.

Das Vorgehen sieht dabei wie folgt aus: Die Agentur bearbeitet die Benachrichtigungen der Regierung so, dass sie Social-Media-freundlich werden. In Folge werden diese an etwa 1.500 Influencer weitergeleitet. Die nehmen an diesem Projekt freiwillig und unbezahlt teil, dürfen die Inhalte also verwenden, müssen aber nicht. Die Bilder dürfen sie selbst wählen. Wichtig sei eben nur, dass Fakten-basierte Informationen geteilt werden.

Eine dieser finnischen Influencer ist Inari Fernández mit rund 100.000 Followern auf YouTube. Sie sieht diese Aufgabe als Ehre an.