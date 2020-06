Cyberangriff: Unternehmen und Behörden proben Ernstfall

Europäische Unternehmen und Behörden werden von Cyberkriminellen eines fiktiven Staates bedroht und angegriffen. Medien haben die Berichterstattung über den Cyberangriff bereits aufgenommen und in den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Ereignisse. So lautet das Szenario des Cybersecurity Planspiels 2014, das vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) veranstaltet wurde.

Bereits 2012 richtete das KSÖ ein Planspiel aus, in dem der Umgang mit einem großflächigen Ausfall der Internetinfrastruktur in Österreich geübt wurde. “Beim Szenario 2012 hat sich gezeigt, dass es Schwierigkeiten gab, ein einheitliches Gesamtlagebild zu schaffen”, erklärt KSÖ-Spielleiter Wolfgang Czerni gegenüber der futurezone, "Diese Erkenntnisse haben wir in den vergangenen zwei Jahren aufgearbeitet und daraus einen Koordinierungsprozess entwickelt, der beim diesjährigen Planspiel zum ersten Mal auf dem Prüfstand steht."

Im Zuge der Übung soll nun herausgefunden werden, wie effizient die Koordination zwischen Unternehmen und staatlichen Behörden im Ernstfall funktioniert.