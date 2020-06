Datenschützer fordern mehr Härte im Konflikt mit USA

Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff hat die Europäische Kommission aufgefordert, in den Datenschutz-Verhandlungen mit den USA härter aufzutreten. Sollte in den stockenden Gesprächen in absehbarer Zeit keine Lösung gefunden werden, die die Grundrechte der europäischen Bürger angemessen berücksichtige, sollte die Kommission eine Aussetzung oder Aufhebung der „Safe-Harbor-Entscheidung“ nicht ausschließen und in Verhandlungen für ein neues Abkommen eintreten, sagte Voßhoff zum 9. Europäischen Datenschutztag, der am Mittwoch begangen wird.

Die „Safe-Harbor-Entscheidung“ gestattet US-Unternehmen wie Google, Microsoft oder Facebook die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Europäischen Union in die USA. Die versprochene Gegenleistung, europäische Datenschutzgrundsätze zu befolgen, haben die Konzerne aber nicht eingehalten. Die Kommission verhandelt seit Herbst 2013 mit der US-Regierung über neue Regularien, welche die rechtlichen Grundlagen für den Datenverkehr zwischen EU und USA bilden. Der ursprünglich für Sommer 2014 geplante Abschluss der Verhandlungen wurde bis heute nicht erreicht.

Die führenden US-Internetkonzerne Google, Facebook und Amazon machte der innen- und rechtspolitische Sprecher der Grünen im europäischen Parlament, Jan Philipp Albrecht, auch als schärfste Widersacher gegen eine europaweite Datenschutzverordnung auf hohem Niveau aus.