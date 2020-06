Deutsche Verleger verbünden sich gegen Google

Nach einer kontroversen öffentlichen Debatte war das Leistungsschutzrecht für Presseverleger (LSR) in Deutschland vor knapp einem Jahr im Bundestag verabschiedet worden. Das am 1. August 2013 in Kraft getreten Gesetz ermöglicht Verlagen, für die Veröffentlichung von Zeitungsartikeln im Web eine Lizenzgebühr zu erheben. Suchmaschinen dürfen jedoch "einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte" lizenzfrei nutzen.

Experten rechnen nun vor allem mit einem langen Rechtsstreit zwischen der VG Media und dem mit Abstand größten Suchmaschinenanbieter Google, da im LSR die Länge der lizenzfreien Snippets nicht exakt geregelt wird. Philipp Justus, Chef von Google Deutschland, hatte kürzlich noch bekräftigt, sein Unternehmen werde kein Geld für die Veröffentlichung von Textausschnitten in die Hand nehmen. Dieser Haltung widersprechen die Verleger wiederum vehement.