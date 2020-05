Deutschen Verlagen droht Rückschlag im Streit mit Google

Zum einen kündigte der Suchmaschinenbetreiber am Mittwoch an, die Veröffentlichung von Texten der Pressehäuser im Internet bereits ab Donnerstag nur noch eingeschränkt darzustellen. Damit ließ der US-Konzern die Verlage und deren Verwertungsgesellschaft VG Media abblitzen, die zuvor um einen Aufschub der Umstellung gebeten hatten.

Zum anderen machteBundeskartellamts-Präsident Andreas Mundt den Verlagen wenig Hoffnung, dass die Wettbewerbshüter kartellrechtlich in den Streit eingreifen werden. Die Forderung, dass Google Textpassagen in bestimmter Länge anzeigen und dafür bezahlen müsse, lasse sich aus den Gesetzen kaum ableiten, sagte Mundt auf einer Medienkonferenz in München. „Diesen Zusammenhang können wir eigentlich nicht erkennen.“

Google und die Verlage streiten sich um das sogenannte Leistungsschutzrecht, wonach seit 2013 Suchmaschinen Pressetexte in ihren Ergebnislisten faktisch nur noch bei geringem Umfang kostenlos darstellen dürfen. Die VG Media, in der sich Verlage wie Axel Springer und Burda zusammengeschlossen haben, hat den US-Konzern verklagt und fordert von Google Geld für die Verwertung „verlegerischer Leistung“.