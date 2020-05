Deutscher Datenschützer fordert Geheimdienstkontrolle

In einem am Montag vor einer Bundestagsdebatte präsentierten Bericht forderte der oberste Datenschützer Peter Schaar „eine effektive und lückenlose unabhängige Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeiten“. Grundrechtsschutz und Sicherheit müssten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, heißt es in einem am Montag vorgelegten Bericht Schaars an den Bundestag. Der Datenschutzbeauftragte drängt darin auf schnelle Aufklärung über mögliche „anlasslose Massendatenerhebungen“. Dies solle - soweit es rechtlich möglich ist - öffentlich geschehen.

Auf nationaler und internationaler Ebene müssten zudem „strukturelle und regelungstechnische Defizite“ beseitigt werden, forderte Schaar. Die Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Nachrichtendienste dürfe nicht dazu führen, dass nationale rechtliche Beschränkungen umgangen werden, mahnte der Datenschutzbeauftragte.