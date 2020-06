Deutscher Politiker will USA ausspionieren

Nach den jüngsten Enthüllungen über ein systematisches Abhören des deutschen Altkanzlers Gerhard Schröder ( SPD) fordert dessen Parteikollege Michael Hartmann Gegenspionage gegen die USA. „Wer uns ausspäht, muss damit rechnen, dass er seinerseits ebenfalls Zielobjekt wird“, sagte der SPD-Innenexperte der in Düsseldorf erscheinenden „ Rheinischen Post“ vom Donnerstag.

Grüne und FDP reagierten mit scharfer Kritik auf Hartmanns Vorstoß. Wer jemanden ausspioniere, könne von diesem auch ausspioniert werden, sagte Hartmann. So seien die Grundregeln des nachrichtendienstlichen Handelns. Die „ Süddeutsche Zeitung“ und der NDR hatten am Mittwoch auch unter Berufung auf Dokumente des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden berichtet, dass nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), sondern auch ihr Vorgänger Schröder in seiner Amtszeit als Bundeskanzler abgehört wurde. Die Berichte sorgten erneut für Empörung über die seit Monaten anhaltende Affäre um massenhafte weltweite Ausspähungen vor allem des US-Geheimdienstes NSA.

Hartmann, der auch Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) ist, sprach sich in der „ Rheinischen Post“ für deutliche Änderungen im Kurs gegenüber den USA aus. „Wir müssen an einer sicheren eigenen Kommunikation arbeiten und deshalb künftig alle Firmen, die mit den USA verbandelt sind, von Aufträgen ausschließen.“