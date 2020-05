Deutsches Bundesamt warnt vor Gefahren im Netz

Die oberste Behörde für die IT-Sicherheit in Deutschland warnt vor wachsenden Gefahren im Netz. „Die Lage ist kritisch. Viele bestehende Systeme sind verletzbar“, sagte der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI), Michael Hange, der Nachrichtenagentur dpa. Mit Blick auf die zunehmende Internetkriminalität und die jüngsten Ausspähaktionen des US-Geheimdienstes mahnte Hange: „Wir müssen den Weckruf hören.“ Es gebe viele technische Optionen und Verschlüsselungsmethoden, um sich zu schützen und es Angreifern schwer zu machen.

Allein auf das Netz der Bundesregierung gibt es laut BSI 2000 bis 3000 Angriffe pro Tag. Etwa fünf Attacken am Tag seien auf so hohem technischen Niveau, dass ein nachrichtendienstlicher Hintergrund zu unterstellen sei, erklärte Hange. Mehrere Hunderttausend Rechner in Deutschland seien mit Schadprogrammen infiziert und könnten - zusammengeschlossen in sogenannten Botnetzen - für Cyberangriffe ferngesteuert werden. „Viele Nutzer wissen gar nicht, dass ihr Rechner ein Tatwerkzeug ist.“