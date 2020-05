Deutschland gibt Daten der öffentlichen Hand frei

Daten öffentlicher Stellen in Deutschland können künftig von Bürgern, Journalisten, Unternehmen und Organisationen ohne eine spezielle Genehmigung genutzt werden. Der Bundestag verabschiedete am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungskoalition bei Enthaltung der Opposition eine entsprechende Änderung des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) aus dem Jahr 2006. Die Regierungskoalition setzte damit die EU-Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors um. In Österreich wurde auf Basis der EU-Richtlinie bereits ein entsprechender Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der derzeit in Begutachtung ist. Dieser soll am 18. Juli in Kraft treten.